В Татарстане 15 апреля ожидается усиление ветра до 15 м/с

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Республика
14 апреля 2025  17:21

Гидрометцентр РТ предупредил жителей республики о сильных порывах ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду. МЧС России рекомендует проявлять особую осторожность на улицах и при переходе проезжей части, отдавая предпочтение надземным и подземным пешеходным переходам.

Погода в этот день будет преимущественно сухой. Ночные температуры составят от -2 до +3 градусов, тогда как днём воздух прогреется до +17 градусов.

Синоптики и спасатели призывают жителей республики учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными к возможным падениям веток деревьев или других предметов.

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