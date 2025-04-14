В Татарстане 15 апреля ожидается усиление ветра до 15 м/с

Гидрометцентр РТ предупредил жителей республики о сильных порывах ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду. МЧС России рекомендует проявлять особую осторожность на улицах и при переходе проезжей части, отдавая предпочтение надземным и подземным пешеходным переходам.

Погода в этот день будет преимущественно сухой. Ночные температуры составят от -2 до +3 градусов, тогда как днём воздух прогреется до +17 градусов.

Синоптики и спасатели призывают жителей республики учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными к возможным падениям веток деревьев или других предметов.