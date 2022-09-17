 В Татарстане 16% многоквартирных жилых домов начали отапливаться
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В Татарстане 16% многоквартирных жилых домов начали отапливаться

Тепло поступает в 2 817 домов.

Республика
17 сентября 2022  14:23
Автор:
Карина Кострулева

В 28 районах Татарстана приняты постановления о начале отопительного периода. Так, было запущено 884 котельных, а это 28,2%. В регионе тепло поступает в 2 817 многоквартирных домов — это 16% от жилфонда. Об этом на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В ряду первых районов был Черемшанский. Подача тепла там началась с 8 сентября. Сейчас в регионе отапливаются 518 школ — что составляет 33,3%, 833 детский садов — 48,3%, 1073 объекта здравоохранения — более 50%. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ запланировали пустить тепло в многоквартирные дома города на 20 сентября. В настоящей момент в столице РТ отапливаются 209 объектов социальной сферы — 162 детсадов, 35 школ, 8 больниц и другие. Тепло в социально-важные объекты подается согласно поступающим заявкам.

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