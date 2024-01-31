В Татарстане 181 медработник в 2023 году получил жилье с помощью Госжилфонда

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Республика
31 января 2024  16:01
Автор:
Виктория Осинина

В Татарстане в минувшем году по программе социальной ипотеки квартиры в чистовой отделке получил 181 медицинский работник, пишет ИА «Татар-информ», ссылаясь на Госжилфонд республики.

Всего за 29 лет своей работы Госжилфонд обеспечил благоустроенным жильем 11 866 работников здравоохранения республики. Ежегодно 125 медработников получают грантовую поддержку от Правительства РТ на улучшение жилищных условий. Размер каждого гранта на данный момент составляет 800 тыс. рублей. Программа реализуется с 2014 года, полученные средства медработники могут использовать в качестве первоначального взноса на приобретение квартир в домах от Госжилфонда. За девять лет с помощью программы жилищные условия улучшили 1 002 медработника.

Напомним, по словам Президента РФ Владимира Путина, решение жилищного вопроса является одним из ключевых в закреплении медицинских кадров на местах. Нацпроект стартовал в 2019 году по инициативе главы государства.

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