В Татарстане 19 июня стартует Всероссийская детская фольклориада

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Республика
17 июня 2024  19:54
Автор:
Эндже Гарафиева

С 19 по 23 июня в Татарстане состоится II Всероссийская детская фольклориада, которая соберет свыше 1 тысячи юных талантов из 80 регионов России.

Как сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, после торжественного открытия в Казани, детские фольклорные коллективы представят свои выступления в пяти районах республики.

«Церемония открытия фольклориады пройдет в формате большого шествия всех коллективов по Казанскому Кремлю до Дворца Земледельцев, где состоится гала-концерт. Затем участники посетят Иннополис, Апастово, Зеленодольск, Лаишево и Высокую гору, где также дадут концерты», - отметил Дамир Натфуллин.

По словам директора ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтаховой, интерес к участию в фольклориаде был очень высоким.

График концертов II Всероссийской детской фольклориады можно найти в официальных группах ресурсного центра и самого фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». 

Детская фольклориада реализуется в рамках национального проекта «Культура», который является одним из 13 направлений стратегического развития России, утвержденных Президентом Владимиром Путиным в 2019 году.

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