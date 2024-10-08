В Татарстане 19-летний водитель протащил полицейского на капоте по дороге

В селе Нурлат 19-летний местный житель, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, попытался скрыться от сотрудников ДПС и протащил одного из инспекторов на капоте своего автомобиля. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел на улице Гиматдинова. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада» для проверки документов. Заметив у водителя признаки опьянения, полицейский потребовал его выйти из машины. Однако молодой человек отказался выполнять требования и попытался скрыться.

Пытаясь остановить нарушителя, один из инспекторов попытался вытащить ключ из замка зажигания, однако водитель начал движение, протащив полицейского на капоте несколько метров.

Спустя полкилометра гонщик не справился с управлением, съехал в кювет и бросил машину, попытавшись скрыться уже бегством. Сотрудникам ДПС при поддержке оперативников уголовного розыска удалось задержать нарушителя.

В отношении 19-летнего жителя села Аксумла составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение требований сотрудника полиции, применение насилия в отношении представителя власти.