В Татарстане 20-летний рабочий погиб во время бетонирования площадки

Республика
25 октября 2023  14:28
Автор:
Виктория Осинина

В Черемшанском районе прокуратура организовала проверку после гибели 20-летнего рабочего, сообщает надзорное ведомство.

 

Фото: © Прокуратура РТ

По предварительным данным, 24 октября около 3.30 во время бетонирования площадки на производственной территории АО «Трест Камдорстрой» руку рабочего затянуло в механизм грунтосмесителя. Юноша получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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