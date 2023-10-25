В Татарстане 20-летний рабочий погиб во время бетонирования площадки

В Черемшанском районе прокуратура организовала проверку после гибели 20-летнего рабочего, сообщает надзорное ведомство.

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По предварительным данным, 24 октября около 3.30 во время бетонирования площадки на производственной территории АО «Трест Камдорстрой» руку рабочего затянуло в механизм грунтосмесителя. Юноша получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.