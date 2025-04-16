В Татарстане 20 новых объектов вошли в реестр культурного наследия

С начала 2025 года в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) включили 20 новых памятников. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по охране ОКН Иван Гущин.

Среди самых старых объектов — православные храмы, однако, по словам Гущина, это не означает предвзятого подхода. Реестр включает сооружения разного религиозного назначения: церкви, мечети и другие. При этом почти 30% всех ОКН в республике — православные.

Всего в Татарстане насчитывается 1907 объектов культурного наследия регионального значения и 446 — федерального. Еще 3411 памятников имеют статус вновь выявленных. Списки регулярно обновляются: одни объекты добавляют, другие исключают.

Сейчас 625 архитектурных памятников ожидают экспертиз для уточнения границ, адресов и кадастровых данных. Только после этого их включат в постоянный реестр.