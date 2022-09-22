В Татарстане 23 сентября пройдет единый день приемов слабослышащих граждан

В Татарстане 23 сентября на площадке общественной приемной партии «Единая Россия», на улице Карла Маркса, 31/7 в Казани пройдет единый день приемов слабослышащих граждан.

Так, в 9:00 откроется горячая линия, модератором которой выступит руководитель проекта «Семейные приемные» ВОРДИ РТ, общественный помощник Уполномоченного по правам человека Григорьева. Также на вопросы жителей ответят специалисты Минтруда РТ Татарстан.

С 14.00 до 16.00 часов пройдет прием слабослышащих граждан с участием председателя объединения женщин-депутатов Казанской городской Думы «Омет—Надежда» Андреевой. Все мероприятия состоятся с привлечением сурдопереводчика.

Открыта предварительная запись на приемы. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238-1000.

Напомним, в Татарстане 12 сентября прошла прямая линия по проблемам медобслуживания. На вопросы татарстанцев отвечали сотрудники министерства здравоохранения республики — начальник управления по фармации — Артур Пологов, ведущий советник отдела лечебной помощи Управления лечебной и профилактической помощью Карина Хайруллина и другие.