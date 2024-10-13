В Татарстане 30 районов завершили дорожные работы по «Нашему двору»

В Татарстане выполнение программы «Наш двор» на 2024 год приблизилось к 99%. О непроделанных работах по оставшимся объектам информировала на заседании в Доме Правительства республики директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Совещание возглавил Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Зиннатуллина подчеркнула, что все незавершенные дорожные работы будут завершены в этом месяце. В частности, один из дворов в Казани планируют завершить к концу октября, а в Тукаевском районе четыре двора ожидают сдачи до 20 числа.

Работы по установке наружного освещения полностью завершены, и при этом установка оборудования выполнена на 98%. Завершили работы с малыми архитектурными формами 30 районов, в двух оставшихся планируется завершить их до середины октября.

Она также отметила, что после завершения всех работ дворы будут проходить процесс приемки и передачи на баланс. Члены соответствующих комиссий уже начали выездные проверки в районы. Всего за последние две недели специалисты посетили девять муниципалитетов.

По результатам проверок были выявлены некоторые нарушения: строительный мусор в зеленых зонах, недостаток обратной отсыпки грунта, отсутствие информационных стендов с правилами эксплуатации детского и спортивного оборудования. Кроме того, в ходе проверки было обнаружено некачественное оборудование и несоответствия монтажным требованиям.

В то же время произошло снижение обращений со стороны населения – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 44%. Наиля Зиннатуллина пояснила, что это связано с окончанием строительных работ. Все обращения жителей обрабатываются в течение двух дней, отметила она.