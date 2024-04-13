В Татарстане 4 участника СВО будут участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

Процедуру предварительного голосования «Единой России» обсудили на экспертном круглом столе. В выборах планируется участие более 46 миллионов избирателей, партия имеет высокий уровень поддержки.

Процедура предварительного голосования исполняется 15 лет и зарекомендовала себя как открытая, надежная и конкурентная.

В этом году вводят особые условия участия для участников СВО, которые получают дополнительные 25% голосов и имеют более удобные условия выдвижения. В предварительном голосовании могут участвовать представители любой партии, но победители должны стать членами или сторонниками «Единой России».

40% участников заявочной кампании на предварительное голосование – это женщины. Молодёжь (до 35 лет) составляет 30% участников.

Члены партии составляют 52%, сторонники - 26%, беспартийные - 22%. Депутаты различных уровней - 17% участников.

Выдвинуты представители малого, среднего предпринимательства и коммерции – это более 23% участников. 20% - это волонтеры, а 11-15% - представители сфер образования и ЖКХ.

Пока зарегистрировано 79 заявлений для участия в процедуре предварительного голосования. Больше всего участников в возрасте от 31 до 40 лет.

По словам одного из экспертов, предварительное голосование «Единой России» и дальнейшая кампания-2024 года – это проекция выборов в Госдуму, которые пройдут в 2026 году.