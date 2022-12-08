В Татарстане 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения

В Татарстане с июля 2022 года внедрении автоматизированную упрощенную систему налогообложения. В регионе уже 450 предпринимателей перешли на нее. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам рассказал руководитель УФНС по региону Марат Сафиуллин.

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения выросла из эксперимента по самозанятым. Я бы хотел напомнить, что Татарстан был в числе первых четырех регионов, где экспериментально запустили АУСН», — отметил он.

Кроме того, по словам руководителя, с начала текущего года организации-пользователи системы получили 77 млн рублей прибыли, а Татарстан — 6 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанские предприниматели в возрасте до 25 лет получат 47 млн рублей грантовой поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».