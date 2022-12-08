 В Татарстане 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения
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В Татарстане 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения

Систему внедрили с июля 2022 года.

Республика
8 декабря 2022  12:39
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане с июля 2022 года внедрении автоматизированную упрощенную систему налогообложения. В регионе уже 450 предпринимателей перешли на нее. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам рассказал руководитель УФНС по региону Марат Сафиуллин. 

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения выросла из эксперимента по самозанятым. Я бы хотел напомнить, что Татарстан был в числе первых четырех регионов, где экспериментально запустили АУСН», — отметил он. 

Кроме того, по словам руководителя, с начала текущего года организации-пользователи системы получили 77 млн рублей прибыли, а Татарстан — 6 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанские предприниматели в возрасте до 25 лет получат 47 млн рублей грантовой поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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В Татарстане 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения