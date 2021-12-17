 В Татарстане 475 км дорог расширят до четырех полос к 2024 году
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В Татарстане 475 км дорог расширят до четырех полос к 2024 году

В республике продолжается строительство автомобильных путей, которые позволят обеспечить быстрый въезд и выезд из города.

Город
17 декабря 2021  10:48
Автор:
Ольга Ильина

К 2024 году в Татарстане 475 километров федеральных дорог станут четырехполосными. Об этом «Татар-информу» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Он отметил, что сейчас в республике дорожное строительство ведется очень активно. 

«С нетерпением ждем 2024 год, когда в эксплуатацию будет введено 475 км федеральных дорог первой категории – это четыре полосы, по две в каждую сторону. Кроме того, существующие федеральные дороги превращаются в шестиполосные. Это, например, направление в сторону аэропорта», - рассказал Ханифов.

Глава миндортранса упомянул и проекты по строительству таких важных для города инфраструктур как Вознесенский тракт, дублер Горьковского шоссе, Большое Казанское кольцо и дорогу Казань – Шемордан, которую планируют реконструировать. Строительство реализуется, чтобы обеспечить быстрый заезд и выезд из Казани.

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