 В Татарстане 50-летний рабочий скончался после падения в котлован
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В Татарстане 50-летний рабочий скончался после падения в котлован

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Республика
7 декабря 2021  18:05
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане на территории стройки в Мензелинском районе в котлован упал 50-летний разнорабочий. Спустя несколько дней после падения мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. 

Следствием установлено, что потерпевший работал в подрядной организации и по неизвестной пока причине оказался на краю неогороженного и неосвещенного котлована. Упав с 6-метровой высоты, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. 

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане погибли двое рабочих из-за обвала грунта. К ликвидации последствий привлекли шесть единиц техники.

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