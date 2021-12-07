В Татарстане 50-летний рабочий скончался после падения в котлован

В Татарстане на территории стройки в Мензелинском районе в котлован упал 50-летний разнорабочий. Спустя несколько дней после падения мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что потерпевший работал в подрядной организации и по неизвестной пока причине оказался на краю неогороженного и неосвещенного котлована. Упав с 6-метровой высоты, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане погибли двое рабочих из-за обвала грунта. К ликвидации последствий привлекли шесть единиц техники.