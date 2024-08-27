В Татарстане 6 из 10 беременных женщин удается отговорить от аборта

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Республика
27 августа 2024  14:27
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане отмечается заметное снижение числа абортов, и 6 из 10 женщин в положении, обратившихся за медицинской помощью на ранних сроках, приняли решение сохранить беременность. Эта информация была озвучена министром здравоохранения республики Марселем Миннулиным.

Увеличение этого показателя связано с открытием в конце 2023 года Республиканского центра кризисной беременности, который имеет филиалы в межрайонных медицинских учреждениях.

— В этом центре работают акушеры-гинекологи и психологи, которые помогают женщинам в трудной ситуации обратиться к выбору сохранить беременность, — рассказал Миннулин.

 

Такое достижение стало возможным благодаря слаженной работе, которая включает не только медицинскую поддержку, но и помощь со стороны местных властей. Женщины, решившиеся на роды после обращения в центр, получают практическую помощь, такую как коляски, кроватки, подгузники и даже гарантированное место в детском саду для своих детей до трехлетнего возраста.

Стоит отметить, что внедрение данной программы, по словам Миннулина, не требует дополнительных расходов из бюджета.

— Это просто переосмысленный подход к нашей обычной работе, — подчеркнул он.

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