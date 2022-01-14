 В Татарстане 600 пенсионеров не смогли попасть в санатории из-за отказа от вакцинации
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В Татарстане 600 пенсионеров не смогли попасть в санатории из-за отказа от вакцинации

Число их начало расти после ужесточения антиковидных мер в октябре прошлого года.

Республика
14 января 2022  09:42
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане 600 пожилых местных жителей не смогли бесплатно пройти реабилитацию и лечение в санаториях и профилакториях республики из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге с ФСС.

Подобная тенденция наметилась еще в октябре прошлого года, когда в республике ужесточались противокоронавирусные меры.

Фазлеева для предотвращения подобных инцидентов призвала сотрудников ФСС вести активную разъяснительную работу среди пожилых жителей республики о том, как необходимо пройти вакцинацию от COVID-19. Это особенно важно, так как среди заявителей на получение путевок на лечение в санатории как раз те татарстанцы, которые по состоянию здоровья входят в зону риска, отметила Фазлеева.

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