В Татарстане 61-летняя женщина знакомилась в соцсетях и похищала у избранников ювелирные изделия

Прокуратура Тетюшского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летней жительницы Актанышского района. Суд признал женщину виновной в совершении кражи.

В Татарстане суд признал 61-летнюю жительницу Актанышского района виновной в совершении крупной кражи, сообщает Прокуратура Татарстана. Как выяснилось, женщина познакомилась с мужчиной в одной из соцсетей. Она переехала к нему жить. Пока мужчина ничего не заметил, она похитила у него из дома ювелирные украшения на общую сумму более 78 тыс. рублей, принадлежавшие его покойной жене.

Аналогичным образом женщина обманула жителя села Нижний Наратбаш Буинского района, похитив у него ювелирных изделий на 13,5 тыс. рублей, принадлежащих сыну.

В обоих случаях злоумышленница сдала похищенное в ломбард.

Свою вину она частично признала, но ущерб не возместила. Суд приговорил ее к штрафу в размере 35 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.