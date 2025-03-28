В Татарстане активизировались клещи: зарегистрированы первые укусы

В республике начался сезон клещевых инфекций. По данным Роспотребнадзора, зафиксировано уже шесть обращений по поводу укусов клещей. Пострадали жители Казани, Зеленодольска, Камского Устья и Заинского района, которые посещали лесные зоны и дачные участки.

Как сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина, первые случаи укусов зарегистрированы сразу после окончания сезона ОРВИ. Два казанца пострадали во время поездок в Лаишевский и Пестречинский районы. Еще два случая произошли в Зеленодольском районе, по одному — в Камском Устье и Заинском районе.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности на природе и тщательно осматривать себя после прогулок. В апреле в регионе начнется акарицидная обработка территорий для борьбы с клещами и грызунами. Обработка от грызунов стартует уже на следующей неделе на подсохших участках, а противоклещевые мероприятия начнутся позже — их сроки зависят от погодных условий.