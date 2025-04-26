В Татарстане активно идет капитальный ремонт жилого фонда

В республике в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту 324 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на оперативном совещании в Доме правительства, на сегодняшний день уже завершено обновление 12 жилых зданий в четырёх районах региона.

Совещание под председательством Рустама Минниханова прошло в режиме видеоконференции с участием всех муниципалитетов. Первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин также принял участие в обсуждении хода ремонтной кампании.

По данным министерства, общий уровень выполнения программы капремонта составляет 15%, при этом сезонные работы выполнены на 9%. Основной этап работ на оставшихся объектах начнётся в мае. В 2025 году планируется отремонтировать 911 многоквартирных домов в 42 муниципалитетах, из которых 16 объектов финансируются через специальные счета собственников.

Общий объём финансирования программы превышает 11,2 млрд рублей. Фонд ЖКХ республики уже определил подрядные организации для проведения работ в 562 домах. В 134 зданиях будут заменены лифты, а в 428 - выполнены строительно-монтажные работы.