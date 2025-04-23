В Татарстане активно идут весенне-полевые работы

По данным Минсельхоза Татарстана, все районы республики приступили к весенним полевым работам. Основное внимание уделяется подкормке озимых культур и многолетних трав минеральными удобрениями. На сегодня обработано 836,3 тыс. га, причем озимые удобрены на 476 тыс. га (98% от плана). Боронование проведено на 1,95 млн га (78%).

Параллельно стартовал яровой сев, который выполнен уже на 17%. Ежедневно аграрии засевают более 60 тыс. га. В лидерах — Буинский, Алексеевский, Тетюшский, Чистопольский и Дрожжановский районы. Всего посеяно 304 тыс. га яровых, включая 213 тыс. га зерновых, 9,4 тыс. га сахарной свеклы, 38,2 тыс. га подсолнечника и 23,3 тыс. га рапса.

Для проведения работ задействовано 12 тыс. тракторов, 3,2 тыс. грузовиков, 857 посевных комплексов, а также по 5 тыс. сеялок и почвообрабатывающих агрегатов.