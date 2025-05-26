В Татарстане активно ремонтируют центры занятости в рамках нацпроекта

В Республике Татарстан продолжается масштабная модернизация инфраструктуры службы занятости населения. По данным министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, текущий уровень выполнения работ по капитальному ремонту 49 центров занятости составляет 37%. Эти объекты обновляются в рамках федеральной программы «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры».

На совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведенном в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов, были озвучены ключевые показатели реализации программ. Общий объем финансирования ремонтных работ в центрах занятости превышает 833 млн рублей, из которых 175 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

Параллельно ведется обновление 80 объектов системы социальной защиты населения. Особое внимание уделяется учреждениям социального обслуживания – из 31 запланированного объекта работы завершены на 71%. В течение последних двух недель сдано в эксплуатацию семь отремонтированных учреждений в шести районах республики.

Национальный проект «Кадры» предусматривает комплексную трансформацию службы занятости до 2029 года. В рамках этой инициативы по всей стране создаются современные кадровые центры «Работа России», которые обеспечат эффективное взаимодействие между соискателями, образовательными учреждениями и работодателями. В обновленных центрах граждане смогут получить помощь в профессиональной переподготовке, а предприятия – адресную поддержку в подборе квалифицированных специалистов.