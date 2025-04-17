В Татарстане аномальную жару сменит снег и похолодание

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Республика
17 апреля 2025  18:19

По данным прогностического центра «Метео», необычно теплая погода в Татарстане продержится до середины следующей недели с температурами около +22°C, что на 10 градусов выше нормы. Однако уже 23-24 апреля регион ждет резкое похолодание.

Как сообщил метеоролог Александр Шувалов, 24-25 апреля возможны осадки в виде мокрого снега, а дневные температуры упадут до +3...+8°C. В последние дни апреля средняя температура окажется на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Специалист рекомендует жителям республики подготовиться к резким погодным изменениям после текущего периода аномального тепла.

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