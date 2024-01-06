В Татарстане автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса

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Республика
6 января 2024  09:18
Автор:
Виктория Осинина

Произошел случай 2 января в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает Госавтоинспекци РТ. Сотрудники автоинспекции помогли пассажирам сломавшегося автобуса. Пассажирский автобус ехал в сторону Казани, но в какой-то момент из-за морозов сломалась топливная система. Автобус не мог продолжить движение.

Начальник Верхнеуслонского отдела Госавтоинспекции Руслан Сафиуллин и инспектор пропаганды Павел Камлыков первыми прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию пассажиров. Водитель автобуса поблагодарил их за оперативно оказанную помощь. Обошлось без пострадавших.

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