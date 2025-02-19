В Татарстане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб

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Республика
19 февраля 2025  10:13

В Арском районе Татарстана, на участке между станциями Арск и Куркачи, произошла трагическая авария. Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги. ДТП произошло накануне вечером, 21:20 по московскому времени.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля решил проскочить перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Локомотивная бригада не пострадала.

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