В Татарстане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб

В Арском районе Татарстана, на участке между станциями Арск и Куркачи, произошла трагическая авария. Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги. ДТП произошло накануне вечером, 21:20 по московскому времени.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля решил проскочить перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Локомотивная бригада не пострадала.