В Татарстане бесплатно утилизируют старую электронику

Татарстанские компании и учреждения могут избавиться от старой электроники без вреда для окружающей среды и собственного бюджета. В Татарстане продолжает действовать федеральная программа «Школа утилизации: электроника», позволяющая бесплатно сдать на переработку различные виды электронной техники.

К участию приглашаются органы власти, бюджетные учреждения всех сфер, а также коммерческие организации (для них предусмотрены специальные льготные условия).

Можно сдать компьютеры, оргтехнику, бытовые приборы, электроинструменты, медицинскую и научную технику, телефоны, гаджеты, картриджи и комплектующие.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования (ekofond.ru) не позднее чем за две недели до проведения акции в вашем районе. Дождаться подтверждения регистрации и инструкций по оформлению заявки. В назначенный день передать технику для утилизации.