В Татарстане благодаря бдительности жителей экологи ликвидируют свалку

Благодаря обращению неравнодушного гражданина в систему «Народный контроль» экологи Татарстана выявили несанкционированную свалку в Буинском районе республики.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, жалоба поступила в Заволжское управление ведомства. Сообщалось о складировании мусора в деревне Верхний Наратбаш.

Прибывшие на место инспекторы подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства. На окраине населенного пункта была обнаружена свалка бытовых отходов площадью 500 кв.м. и объемом 37 куб.м.

В адрес Исполнительного комитета Кайбицкого сельского поселения направлено предостережение с требованием ликвидировать свалку в течение 60 дней.