В Татарстане более 151 тыс. человек попали под ограничение на выезд из-за долгов

В Татарстане порядка 151 тыс. человек попали под ограничение на выезд из-за непогашенных долгов. Об этом «КВ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по РТ Альберт Ибятуллин.

Запрет на выезд за пределы России действует полгода. Если за этот период должник не погасит задолженности, запрет продлевается.

Всего за девять месяце было вынесено 287,5 тыс. постановлений об ограничении на выезд.

Граждане попадают под запрет, если имеют долги по налогам, алиментам, кредитам. Зависит от суммы неуплаты.

Под ограничение может попасть каждый с долгом от 30 тыс. рублей при уклонение от уплаты больше 2 месяцев. С долгом в 10 тыс. рублей не могут выехать должники по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда.

Кроме того, постановление выносится при заведение исполнительный документ неимущественного характера.