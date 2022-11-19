В Татарстане более 600 браков из тысячи распадаются

В Татарстане на тысячу браков приходится 602 развода. Однако показатели разводов снизились. В регионе необходимо развивать практику обращения к службам медиации, считается председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

«Наша задача сегодня – заниматься сохранением семьи и профилактикой разводов», – рассказала в интервью «Татарстану 24».

Жители Татарстана могут обратиться за помощью до начала развода к специалистам. Где именно искать их, можно узнать на сайте ЗАГСа. Также можно обратиться в психологический центр «Доверие» и в Союз отцов РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане количество разводов сократилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также количество разводов сократилось в Кировской области – на 13,4%, Оренбургской области — на 5,3% и Ульяновской области — на 0,7%