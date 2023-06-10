 В Татарстане более 70% владельцев «Пушкинских карт» выпустили их в мобильном приложении
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В Татарстане более 70% владельцев «Пушкинских карт» выпустили их в мобильном приложении

По этому показателю республика находится на четвертом месте.

Республика
10 июня 2023  13:00
Автор:
Валерий Саидов

Более 70% владельцев «Пушкинских карт» в Татарстане выпустили их с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

«В республике «Пушкинскую карту» через мобильное приложение выпустили 251 179 граждан. По значениям данного показателя регион занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края», – отметили в пресс-службе ведомства.

Также стал известен топ-10 госучреждений культуры Татарстана по посещаемости мероприятий по «Пушкинской карте». В него вошли Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова, Татарская государственная филармония имени Г. Тукая и другие.

Летом 2023-го музеи для обладателей «Пушкинской карты» подготовили особую программу. 

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