В Татарстане более 70% владельцев «Пушкинских карт» выпустили их в мобильном приложении

Более 70% владельцев «Пушкинских карт» в Татарстане выпустили их с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

«В республике «Пушкинскую карту» через мобильное приложение выпустили 251 179 граждан. По значениям данного показателя регион занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края», – отметили в пресс-службе ведомства.

Также стал известен топ-10 госучреждений культуры Татарстана по посещаемости мероприятий по «Пушкинской карте». В него вошли Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова, Татарская государственная филармония имени Г. Тукая и другие.

Летом 2023-го музеи для обладателей «Пушкинской карты» подготовили особую программу.