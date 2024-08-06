В Татарстане более 90 автомобилей провалили проверку на экологичность

В Татарстане продолжается операция «Чистый воздух», в рамках которой инспекторы проверяют автомобили на соответствие экологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

За время рейда было проверено 2729 транспортных средств, в том числе 127 автобусов.

Превышение допустимого уровня вредных веществ в выхлопных газах было выявлено у 91 автомобиля (3,3% от проверенных). Владельцам этих машин рекомендовали обратиться в автосервисы для устранения неисправностей.

Операция «Чистый воздух» проводится в рамках национального проекта «Экология» и направлена на снижение уровня загрязнения воздуха в республике.