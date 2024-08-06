В Татарстане более 90 автомобилей провалили проверку на экологичность

news_top_970_100
Республика
6 августа 2024  18:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжается операция «Чистый воздух», в рамках которой инспекторы проверяют автомобили на соответствие экологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

За время рейда было проверено 2729 транспортных средств, в том числе 127 автобусов. 

Превышение допустимого уровня вредных веществ в выхлопных газах было выявлено у 91 автомобиля (3,3% от проверенных). Владельцам этих машин рекомендовали обратиться в автосервисы для устранения неисправностей. 

Операция «Чистый воздух» проводится в рамках национального проекта «Экология» и направлена на снижение уровня загрязнения воздуха в республике.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане более 90 автомобилей провалили проверку на экологичность
Татарстан вошел в топ-3 регионов России по популярности «Пушкинской карты»
Участники СВО будут участвовать в патриотическом воспитании детей
В Татарстане растет количество заболеваний среди подростков
В Самосырово по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку
В Казани судят врача после смерти пациента с аномалией гортани
Жители казанских домов сдали 190 кг вторсырья на уличную мебель
«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком до конца следующего сезона