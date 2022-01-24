В Татарстане браконьеры убили двух кабанов, одного злоумышленника задержали

В Татарстане сотрудники Госкомитета по биоресурсам задержали одного из браконьеров, который убил двух кабанов на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб» Камско-Устинского района, сообщает Госкомитет по биоресурсам.

Второму браконьеру удалось скрыться с места преступления.

На место приехали сотрудники полиции. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценили в 300 тысяч рублей.

Как стало известно «КВ» из источника в правоохранительных органах, в ходе задержания мужчина представился сотрудником Росрыболовства. По имеющимся данным, он еще в 2017 году привлекался к ответственности за браконьерство на воде.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».