 В Татарстане браконьеры убили двух кабанов, одного злоумышленника задержали
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В Татарстане браконьеры убили двух кабанов, одного злоумышленника задержали

Факт браконьерства был выявлен на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб» Камско-Устинского района.

Республика
24 января 2022  15:50
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане сотрудники Госкомитета по биоресурсам задержали одного из браконьеров, который убил двух кабанов на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб» Камско-Устинского района, сообщает Госкомитет по биоресурсам.

Второму браконьеру удалось скрыться с места преступления.

На место приехали сотрудники полиции. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценили в 300 тысяч рублей.

Как стало известно «КВ» из источника в правоохранительных органах, в ходе задержания мужчина представился сотрудником Росрыболовства. По имеющимся данным, он еще в 2017 году привлекался к ответственности за браконьерство на воде.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».

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