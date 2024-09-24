В Татарстане браконьеры вернули 1,4 млн рублей за ущерб природе

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Город
24 сентября 2024  14:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Лаишевский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной охоте. Двое жителей республики признаны виновными в добыче трех лосей, двух косуль и одного кабана, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали свою вину и добровольно возместили ущерб, причиненный охотничьим ресурсам. Сумма компенсации составила 1 миллион 370 тысяч рублей.

Информация о рассмотрении уголовного дела и вынесенном приговоре размещена на сайте Лаишевского районного суда.

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