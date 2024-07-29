В Татарстане будет построено три новых комплекса переработки отходов

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия одобрил участи в Пестречинском, Тукаевском и Лениногорском районах под строительство новых комплексов переработки отходов.

Так, в Пестречинском районе специалистами был исследован участок площадь 64,1 га на севере муниципалитета, между селами Старое Шигалеево и Змеево. Проводимые работы не затронут Черемышевское селище, относящееся к болгарской эпохе, которое располагается к юго-востоку в 4 км от будущего места проведения работ.

В Лениногорском районе площадь исследований оставила 69 га. В 10 км от места работ расположен ближайший памятник археологи – Воздвиженская стоянка. Как заключили в ведомстве, строительство нового объекта не затронет этот памятник.

В Тукаевском районе площадь исследований составила 64,1 га. Здесь памятники истории так же находятся на допустимом расстоянии от мест проведения работ.

Таким образом эксперты признали возможным строительство трех новых комплексов переработки отходов.