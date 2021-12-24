 В Татарстане будет учреждена новая награда – «Родительская доблесть»
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В Татарстане будет учреждена новая награда – «Родительская доблесть»

Медали будут удостоены многодетные родители, в том числе приемных детей.

Республика
24 декабря 2021  14:13
Автор:
Зульфия Низамова

В Татарстане учредят медаль «Родительская доблесть». Соответствующий законопроект был единогласно принят сразу в трех чтениях депутатами на 28-м заседании Госсовета РТ.

Министр труда, занятости и социальной защиты населения РТ Эльмира Зарипова сообщила о том, что республиканский законопроект подготовлен в соответствии с посланием Президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики на 2022 год, а также в качестве способа повышения авторитета института семьи.


Эльмира Зарипова пояснила, что на награду могут претендовать родители, официально зарегистрированные в браке, воспитывающие не менее семерых детей, один из которых несовершеннолетнего возраста, ведущие здоровый образ жизни и соответствующие морально-этическим нормам. Также важным фактором является проживание в Татарстане не менее десяти лет. 

Депутатами принят законопроект, благодаря которому вносятся изменения в республиканский закон «О государственных наградах Республики Татарстан».

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