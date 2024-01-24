В Татарстане будет возбуждено дело после схода снега на семерых детей

А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг в гостевом комплексе в Республике Татарстан, сообщает СУ СКР по РТ.

В социальных медиа сообщалось, что во время отдыха в одном из гостевых комплексов семерых детей завалило сошедшим со склона снегом, когда они играли на улице. Родители смогли откопать их самостоятельно, двухлетний ребенок госпитализирован с травмой ноги.

В следственном управлении СК России по РТ организована процессуальная проверка.

А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В.А. возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.