В Татарстане будет возбуждено дело после схода снега на семерых детей

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Республика
24 января 2024  17:56
Автор:
Виктория Осинина

А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг в гостевом комплексе в Республике Татарстан, сообщает СУ СКР по РТ.

В социальных медиа сообщалось, что во время отдыха в одном из гостевых комплексов семерых детей завалило сошедшим со склона снегом, когда они играли на улице. Родители смогли откопать их самостоятельно, двухлетний ребенок госпитализирован с травмой ноги.  

В следственном управлении СК России по РТ организована процессуальная проверка.

А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В.А. возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.

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