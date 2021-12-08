 В Татарстане будет введен особый противопожарный режим с 20 декабря
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В Татарстане будет введен особый противопожарный режим с 20 декабря

Он продлится до 9 января.

Республика
8 декабря 2021  17:22
Автор:
Николай Лукоянов

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление о введении в Татарстане особого противопожарного режима с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Напомним, что за нарушение установленного режима штрафы повысятся для всех лиц, в частности, для физических лиц штраф будет составлять до 4 тыс. рублей, для должностных – до 30 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - до 40 тысяч рублей, и для юридических лиц – до 400 тыс. рублей.

В республике будет установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1 – 3 классов опасности на территориях, расположенных вблизи жилищного хозяйства, сельского, объектов промышленности и транспортной инфраструктуры.

Продавцам пиротехнических изделий рекомендуется предложить обеспечить неукоснительное исполнение действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности при реализации и использовании пиротехнических изделий.

 

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