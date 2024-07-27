В Татарстане будущие предприниматели учатся бизнесу по нацпроекту

В Татарстане свыше 200 человек, планирующих открыть собственное дело при помощи социального контракта, прошли обучение по программе «Азбука предпринимателя», сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Обучение проходит на базе Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники курса получают знания и навыки, необходимые для успешного ведения бизнеса, в том числе учатся составлять бизнес-планы, что является обязательным условием для получения соцконтракта. Обучение проводится ежемесячно.

Кроме этого, жителям Татарстана напомнили, что они могут получить по социальному контракту до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела (ИП или самозанятость) или до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства.