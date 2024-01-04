В Татарстане будут применять специальные марки для хранения бюллетеней на выборах-2024

На предстоящих президентских выборах в Татарстане, как и в других российских регионах, сейф-пакеты для хранения бюллетеней будут защищать специальными марками, сообщает Центризбирком республики.

Отмечается, что такое решение было принято ЦИК России и внедрено оно будет во всех субъектах РФ.

Спецмарки обладают несколькими степенями защиты, в том числе они имеют люминесцирующие элементы на поверхности, уникальный порядковый номер и спецнасечку, которая предотвратит возможность переклеивания. Защитные марки изготовит «Гознак».

Напомним, что выборы Президента России продлятся три дня с 15 по 17 марта 2024 года.