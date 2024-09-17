В Татарстане будут проводиться онлайн-проверки медучреждений

В Татарстане внедряют инновационный подход к проверкам медицинских учреждений. Теперь инспекторы могут контролировать работу больниц и поликлиник дистанционно, используя приложение «Мобильный инспектор».

О новой системе надзора рассказала журналистам начальник отдела госконтроля ТО Росздравнадзора по РТ Лилия Баширова. По ее словам, приложение позволяет проводить онлайн-проверки в режиме реального времени, фиксируя все происходящее с помощью фото-, видео- и аудиозаписи. «Мобильный инспектор» также отслеживает геопозицию объекта, исключая возможность подмены.

Пока приложение используется, в основном, для профилактических визитов и сбора первичной информации. Однако в будущем, как ожидается, «Мобильный инспектор» позволит значительно сократить число выездных проверок, экономя время и ресурсы, и повысит прозрачность работы медучреждений.

Разработка и внедрение приложения ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».