В Татарстане будут проводиться онлайн-проверки медучреждений

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Республика
17 сентября 2024  16:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане внедряют инновационный подход к проверкам медицинских учреждений. Теперь инспекторы могут контролировать работу больниц и поликлиник дистанционно, используя приложение «Мобильный инспектор».

О новой системе надзора рассказала журналистам начальник отдела госконтроля ТО Росздравнадзора по РТ Лилия Баширова. По ее словам, приложение позволяет проводить онлайн-проверки в режиме реального времени, фиксируя все происходящее с помощью фото-, видео- и аудиозаписи. «Мобильный инспектор» также отслеживает геопозицию объекта, исключая возможность подмены.

Пока приложение используется, в основном, для профилактических визитов и сбора первичной информации. Однако в будущем, как ожидается, «Мобильный инспектор» позволит значительно сократить число выездных проверок, экономя время и ресурсы, и повысит прозрачность работы медучреждений.

Разработка и внедрение приложения ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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