В Татарстане будут судить мужчину за сбыт и использование фальшивых купюр

В Татарстане будут судить 36-летнего мужчину за фальшивомонетничество. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый около восьми раз расплачивался поддельными купюрами в магазинах Ульяновской области и Чувашии. Также с октября 2021 года по январь 2022 года он устроил в нескольких районах Казани 14 тайников, чтобы продать фальшивые деньги.

Злоумышленник был задержан в ходе операции. На него заведено уголовное дело за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег. Дело передано в суд.