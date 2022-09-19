 В Татарстане будут судить мужчину за сбыт и использование фальшивых купюр
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В Татарстане будут судить мужчину за сбыт и использование фальшивых купюр

В отношении злоумышленника завели уголовное дело.

Республика
19 сентября 2022  16:59
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане будут судить 36-летнего мужчину за фальшивомонетничество. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики. 

По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый около восьми раз расплачивался поддельными купюрами в магазинах Ульяновской области и Чувашии. Также с октября 2021 года по январь 2022 года он устроил в нескольких районах Казани 14 тайников, чтобы продать фальшивые деньги. 

Злоумышленник был задержан в ходе операции. На него заведено уголовное дело за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег. Дело передано в суд.

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