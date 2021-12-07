 В Татарстане будут судить трех участников банды, производящей наркотики
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В Татарстане будут судить трех участников банды, производящей наркотики

При обыске было обнаружено 23 кг наркотических веществ. 

Истории
7 декабря 2021  19:34
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане будут судить троих местных жителей, которых обвиняют в производстве и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. 

По версии следствия, злоумышленники входили в банду, которая производила и продавал синтетические наркотики на территории республики. 

Производство запрещенных веществ было организовано в спецпомещении в гаражном комплексе Казани. При обыске было обнаружено 23 кг наркотических веществ. 

Сейчас расследование продолжается в отношении организатора наркогруппы, которого установить пока что не удалось. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане будут судить мужчину за содержание наркопритона. Мужчина предоставлял свою квартиру в Зеленодольске посторонним людям для употребления наркотиков. Взамен он получал от них часть наркотических средств для себя.

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