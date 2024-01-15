В Татарстане будут ходить по домам и рассказывать о возможности проголосовать

«Главная задача на сегодня – информирование избирателей. Сейчас по всей республике много информации о выборах – на билбордах, в роликах. На днях запускаем второй этап. Это будет адресная информационно-разъяснительная работа методом поквартирного обхода. В Татарстане ничего нового в этом нет. Мы во всех избирательных кампаниях шли к избирателю, информировали», – сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Также он подчеркнул, что в этой работе будут задействованы все 2727 участковых избирательных комиссий или 9,9 тысяч человек. «Это огромная армия людей, которая будет информировать избирателей о выборах. Их еще нужно подготовить», – отметил спикер.

При этом, по его словам, каждый избиратель во время таких встреч сможет задать интересующие вопросы, в том числе о возможностях голосования.

Председатель ЦИК также напомнил, что в республике запущен проект «Всей семьей на выборы». В рамках акции пройдут различные события в учреждениях культуры, образования, молодежной политики и образования. В том числе запланированы конкурсы, концерты и семейные фестивали.

«Это в наших традициях – ходить семьей на выборы. Это создает праздничную атмосферу, скрепляет семьи. Считаю, что очень интересный проект. Кроме того, в начале февраля в новом формате состоится информационный форум для избирателей «Мой голос». Теперь он будет всероссийским», – заключил Кондратьев.

Напомним, что выборы главы государства должны состояться 15, 16 и 17 марта.