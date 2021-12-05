В Татарстане бумажные медотводы переведут в электронный вид из-за подделок

В РТ медотводы от вакцинации ковид с бумажных документов переведут в электронный вид. Перевод сделают до 20 декаюря. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она отметила, что в настоящее время выявляются большое число подобных справок, которые вызывают сомнения: отсутствуют печати врачей, не прописаны сроки медотвода, есть и те, что вообще не читаются.

«С Министерством здравоохранения республики достигнута договоренность, что все медотводы до 20 декабря будут переведены в электронный вид с присвоением республиканского QR-кода», — рассказала Патяшина.

Патяшина призвала руководителей организаций оповестить сотрудников, имеющих медотводы, чтобы те в поликлиниках по месту жительства переоформили бумажные документы на электронные.

«С 20 декабря при проведении проверок в учет мы будем брать только медотводы с QR-кодами», — сообщила глава татарстанского Роспотребнадзора.