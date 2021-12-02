 В Татарстане бывшего сотрудника ГИБДД за изнасилование несовершеннолетней осудили на девять лет
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В Татарстане бывшего сотрудника ГИБДД за изнасилование несовершеннолетней осудили на девять лет

Автоинспектор познакомился с 16-летней девушкой в интернете. 

Истории
2 декабря 2021  18:27
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане бывшего 29-летнего сотрудника ГИБДД, который изнасиловал несовершеннолетнюю, осудили на девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, злоумышленник познакомился с 16-летней девушкой в одной из социальных сетей. Вечером 22 февраля прошлого года, когда потерпевшая пришла на свидание, мужчина ее изнасиловал.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по статистике МВД, число зарегистрированных изнасилований и покушений в России за 2020 год выросло на 11,3 процентов — до 3535 случаев. По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире сталкивалась с физическим и сексуальным насилием. Подробнее читайте в нашем материале.

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