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В Татарстане бывший лесничий обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений

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Республика
24 ноября 2023  09:21
Автор:
Виктория Осинина

По версии следствия, в августе-сентябре прошлого года обвиняемый в отсутствие разрешительных документов, под предлогом подготовки выдела для создания лесных культур, дал незаконные указания рабочим спилить все растущие там деревья. В результате были спилены 114 дубов, берез, лип и кленов объемом более 160 кубических метров. После обработки спиленной древесины, обвиняемый распорядился ею в личных целях, нанеся государству ущерб на сумму более 8,6 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.

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