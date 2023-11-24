В Татарстане бывший лесничий обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений

По версии следствия, в августе-сентябре прошлого года обвиняемый в отсутствие разрешительных документов, под предлогом подготовки выдела для создания лесных культур, дал незаконные указания рабочим спилить все растущие там деревья. В результате были спилены 114 дубов, берез, лип и кленов объемом более 160 кубических метров. После обработки спиленной древесины, обвиняемый распорядился ею в личных целях, нанеся государству ущерб на сумму более 8,6 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.