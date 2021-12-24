Челнинец нанес ножевые ранения соседям, которые пришли просить его убавить музыку

В Татарстане 32-летний житель Набережных Челнов подозревается по статьям покушение на убийство двух или более лиц и оскорбление представителя власти. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в декабре этого года подозреваемый в алкогольном опьянении в своей комнате в одном из общежитий по улице Комарова громко включил музыку. Это не понравилось его соседям – 57-летнему мужчине и его 42-летней сожительнице, из-за чего произошел конфликт, который перерос в потасовку.

В результате злоумышленник взял нож и нанес мужчине и женщине по одному удару в грудь. Позже, когда мужчину задерживали сотрудники полиции, он обругал их нецензурными словами. Более того, подозреваемый уже отбывал наказание в местах недалеких – за убийство отца, и освободился в прошлом году.

Расследование уголовного дела продолжается.