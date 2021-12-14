 В Татарстане бензин подорожает до 60 рублей за литр
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В Татарстане бензин подорожает до 60 рублей за литр

В следующем году пророст цен ожидается до 30%.

Республика
14 декабря 2021  10:13
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане бензин может подорожать до 60 рублей за литр, рассказала глава ООО «Транснефтепродукт» в Набережных Челнах Эльмира Башкова «Татарстан-24».

Она отметила, что рост стоимости топлива связан с повышением цен на транспортировку. 

В следующем году пророст цен ожидается до 30%.

Ранее сообщалось, что в Казани с начала ноября выросла стоимость бензина всех марок.Таким образом, цена 92-й марки топлива подорожала до 45,27 рублей за литр, а АИ-95 — до 48,79 рублей. Бензин высшей категории АИ-98 стал стоить 57,38 рублей за литр.

 

 

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