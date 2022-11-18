 В Татарстане четвертую неделю подряд дорожает дизельное топливо
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В Татарстане четвертую неделю подряд дорожает дизельное топливо

Сейчас литр топлива стоит 53,04 рубля.

Республика
18 ноября 2022  19:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане четвертую неделю подряд дорожает дизельное топливо. Так, за неделю, с 7 по 14 ноября, цена на дизель выросли на 0,06% — до 53,04 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата. 

Отметим, что с конца декабря 2021 года 92-й бензин стал дешевле на 0,06% и теперь стоит 45,94 рубля за литр, а 95-й- на 0,15% — 49,39 рубля. АИ-98 за это же время подорожал на 5,08% — до 60,76 рубля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за прошлую неделю, с 31 октября по 7 ноября, подорожал ряд продуктов. Так, больше всего в цене выросли помидоры — до 97,48 рубля за килограмм и свекла до 25,99 рубля за килограмм. Также выросли в цене бананы.

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