В Татарстане четыре военкомата капитально отремонтируют за 205 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о военкомате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, военкомате Зеленодольска, военкоматах Менделеевска и поселка Камское Устье. Во время ремонта рабочие заменят санузлы, также планируется закупка новой мебели и оборудования. Все работы должны быть закончены до 1 декабря 2023 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2022 году в военкоматах Татарстана повысили скорость интернета. В 39 военкоматах скорость выросла с 2 до 50 Мбит в секунду. Это связано с тем, что возросла их информационная нагрузка.