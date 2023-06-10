 В Татарстане четыре военкомата капитально отремонтируют за 205 млн рублей
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В Татарстане четыре военкомата капитально отремонтируют за 205 млн рублей

Все работы должны быть закончены до 1 декабря 2023 года.

Республика
10 июня 2023  10:08
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане четыре военкомата капитально отремонтируют за 205 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. 

Речь идет о военкомате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, военкомате Зеленодольска, военкоматах Менделеевска и поселка Камское Устье. Во время ремонта рабочие заменят санузлы, также планируется закупка новой мебели и оборудования. Все работы должны быть закончены до 1 декабря 2023 года. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2022 году в военкоматах Татарстана повысили скорость интернета. В 39 военкоматах скорость выросла с 2 до 50 Мбит в секунду. Это связано с тем, что возросла их информационная нагрузка.

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