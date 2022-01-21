В Татарстане число вакцинированных жителей достигло отметки в 77% от запланированного числа. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель Министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Всего на сегодняшний день в республике прививку сделали почти 2,4 млн человек. Из них более 1,8 млн получили вторую прививку. За сутки прирост вакцинированных составил более 6 тыс. человек.

«Обращает на себя внимание недостаточное, по нашему мнению, количество вакцинированных людей в возрасте 60+. Вторым компонентом у нас на данных момент вакцинировано 422 тыс.», — добавил Жаворонков.

Ранее «КВ» писали, что до конца января в Татарстане появится детская вакцина от коронавируса.