 В Татарстане число вакцинированных жителей достигло отметки в 77%
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В Татарстане число вакцинированных жителей достигло отметки в 77%

Всего в республике прививку сделали почти 2,4 млн человек.

Республика
21 января 2022  15:03
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане число вакцинированных жителей достигло отметки в 77% от запланированного числа. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель Министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Всего на сегодняшний день в республике прививку сделали почти 2,4 млн человек. Из них более 1,8 млн получили вторую прививку. За сутки прирост вакцинированных составил более 6 тыс. человек.

«Обращает на себя внимание недостаточное, по нашему мнению, количество вакцинированных людей в возрасте 60+. Вторым компонентом у нас на данных момент вакцинировано 422 тыс.», — добавил Жаворонков.

Ранее «КВ» писали, что до конца января в Татарстане появится детская вакцина от коронавируса. 

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В Татарстане число вакцинированных жителей достигло отметки в 77%