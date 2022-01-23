 В Татарстане число заболевших коронавирусом за сутки превысило 200 человек
news_header_top_970_100

В Татарстане число заболевших коронавирусом за сутки превысило 200 человек

Из этого числа 14 случаев завозных, остальные контактные.

Республика
23 января 2022  14:18
Автор:
Николай Лукоянов

Татарстане за минувшие сутки короновирусом заболела 213 человек, сообщается республиканский Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из этого числа 14 случаев завозных, остальные контактные.

На домашнее лечение отправлены 177 человек, остальные госпитализированы.

В Казани выявлен 98 заболевших, в Набережных Челнах 23, в Нижнекамском районе 10 человек, в болтасинском и тукаевском районах по 8 человек, в Агрызском 7 человек, по 6 человек выявлено в Елабужском, Заинском, Мензелинского районах. В Бавлинском, Бугульминском по 5 человек, по 4 человека в Зеленодольском, Мамадышском, Чистопольском районах, 3 человека Верхнеуслонском, по 2 человека в Лаишевском, Спасском, Тюлячинском районах. По одному человеку заболела в Аксубаевском, Альметьевском в Апоставском, Атниском, Лениногорском, Муслюмовском, Нурлатском, Пестречинском и Ютазинском районах.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 45 228 случаев COVID-19.

Выздоровело за весь период 38 247 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.

Новости
На следующей неделе в Татарстане температура может опуститься до -23 градусов
«А это точно десерт?»: где в Казани искать круассаны-кубы и другие необычные десерты
«А это точно десерт?»: где в Казани искать круассаны-кубы и другие необычные десерты
В Татарстане СК проводит проверку после того, как водитель не пропустил скорую с больным ребенком
На «России 24» покажут документальный фильм казанского журналиста о борьбе врачей с пандемией
В Татарстане число заболевших коронавирусом за сутки превысило 200 человек
В Казани за минувшие сутки с улиц вывезли около 11 тыс. тонн снега
«Предельный рост тарифов ограничен»: сколько татарстанцы будут платить за воду?
«Предельный рост тарифов ограничен»: сколько татарстанцы будут платить за воду?
В Казани появилось видео с человеком на крыше троллейбуса