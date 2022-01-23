В Татарстане число заболевших коронавирусом за сутки превысило 200 человек

Татарстане за минувшие сутки короновирусом заболела 213 человек, сообщается республиканский Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из этого числа 14 случаев завозных, остальные контактные.

На домашнее лечение отправлены 177 человек, остальные госпитализированы.

В Казани выявлен 98 заболевших, в Набережных Челнах 23, в Нижнекамском районе 10 человек, в болтасинском и тукаевском районах по 8 человек, в Агрызском 7 человек, по 6 человек выявлено в Елабужском, Заинском, Мензелинского районах. В Бавлинском, Бугульминском по 5 человек, по 4 человека в Зеленодольском, Мамадышском, Чистопольском районах, 3 человека Верхнеуслонском, по 2 человека в Лаишевском, Спасском, Тюлячинском районах. По одному человеку заболела в Аксубаевском, Альметьевском в Апоставском, Атниском, Лениногорском, Муслюмовском, Нурлатском, Пестречинском и Ютазинском районах.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 45 228 случаев COVID-19.

Выздоровело за весь период 38 247 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.